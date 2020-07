Covid-19, Schiboni: “Un positivo di rientro dal Messico e 15 in quarantena, il virus c’è”

SAN FELICE CIRCEO – Un caso di positività di rientro dal Messico e una quindicina di persone tra familiari e amici in quarantena presso il proprio domicilio. E’ l’aggiornamento dei contagi da Covid-19 in provincia di Latina. Non si registrano nuovi decessi. I casi totali sono 583 (indice di prevalenza a 10,13); 509 i guariti e 38 i positivi attivi con due guariti in più rispetto a ieri.

“Il covid-19 non è sconfitto e deve restare alta l’attenzione sul territorio”. Queste le parole del Sindaco Schiboni sull’emergenza epidemiologica a San Felice Circeo e la preoccupazione del primo cittadino, che è anche medico, sulle immagini che arrivano dalle spiagge del litorale ogni fine settimana.

“Nonostante abbiamo più volte richiamato le persone ad un comportamento responsabile – spiega il primo cittadino – le persone che arrivano sul territorio e anche gli stessi residenti si comportano come se il problema della pandemia a noi non deve preoccupare o non sia mai arrivato. Anzi ciò che accade ogni fine settimana non riuscirebbe a fronteggiarlo neanche un comune con cento agenti di Polizia Locale proprio per la leggerezza che incontro nelle strade e nei punti di svago e divertimento. La mascherina, il distanziamento sociale, la pulizia costante delle mani restano tra gli obblighi a cui tutti dobbiamo dare puntuale attuazione per tutelare noi stessi e gli altri”.