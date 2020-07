Formia, arrestato diciottenne incensurato con un chilo di hashish

FORMIA – Otto panetti per un totale di un chilo di hashish sono stati sequestrati a Formia nell’abitazione di un diciottenne incensurato grazie al fiuto di Isco. E’ l’esito degli ultimi servizi di controllo disposti dal Questore Michele Spina nelle zone della movida di Gaeta e Formia. Il giovane nonostante l’età era di fatto considerato dagli investigatori un fornitore con un ampio giro di clienti .

La droga era ben nascosta, ma non per il cane poliziotto dei Cinofili di Nettuno che ieri sera era in servizio e ha scovato il nascondiglio. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche un bilancio di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e un telefono cellulare.

Il ragazzo A.D.D., è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Era già finito nei guai a maggio quando aveva tentato di sottrarsi a un controllo della polizia ed era stato fermato al termine di un inseguimento. Una fuga che gli era costata una denuncia per guida pericolosa e varie infrazioni al codice della strada.