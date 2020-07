Raccolta rifiuti a Latina, Di Cocco (FdI) chiede sconti sulle bollette

LATINA – “La gestione della raccolta dei rifiuti a Latina non funziona e va rivista. Ma soprattutto vanno risarciti i cittadini per aver sopportato per giorni cumuli di immondizia davanti alle loro abitazioni. E’ quanto sostiene il portavoce comunale di Fratelli d’Italia Gianluca Di Cocco che chiede all’amministrazione Coletta di fare uno sforzo di buona volontà e dare un segnale concreto in favore dei cittadini.

“Abbiamo assistito nell’ultima settimana a situazioni alquanto incresciose nella gestione della raccolta dei rifiuti – afferma Gianluca Di Cocco – La chiusura dell’impianto di trattamento di Aprilia, durata alcuni giorni, ha ridotto le strade di Latina a vere e proprie discariche a cielo aperto. E anche quando la situazione dell’impianto è tornata alla normalità, c’è voluta una settimana per svuotare le strade dai rifiuti. Siamo convinti che sia il momento che Latina Bene Comune la smetta di difendere a spada tratta Abc come se fosse una propria succursale e non il gestore di un servizio pubblico affidato con regolare contratto”.

Di Cocco invita l’amministrazione Coletta a “sanzionare Abc per i ritardi nel riportare alla normalità la situazione, con un taglio del corrispettivo previsto dal contratto di servizio” o a “garantire uno sconto nelle bollette Tari del 2020 che vada dal 5 al 10% per cittadini e operatori commerciali. Del resto, oltre ai disservizi di Abc, non possiamo ignorare che per tre mesi di quest’anno le attività sono rimaste chiuse per il lockdown senza produrre rifiuti, e allo stesso tempo tanti cittadini non hanno lavorato o il lavoro lo hanno addirittura perso”.