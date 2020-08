Sorpassa troppe volte con il camion-frigo sulla Pontina: 6000 euro di multa e patente ritirata

Shares

LATINA – Guidava un camion sorpassando ripetutamente e pericolosamente sulla Pontina e superando la velocità consentita. Ha accumulato ben nove infrazioni al codice della strada prima di essere fermato dalla Polizia stradale. E non è finita qui. E’ bastato aprire il vano frigo del mezzo per scoprire che trasportava surgelati a una temperatura di +3°C contro i -18° obbligatori. E’ accaduto ieri durante i controlli disposti dal dirigente della polizia stradale Gianluca Porroni in collaborazione con la ASL

Brutta sorpresa per M.B. di 61 anni di Roma proveniente da una logistica di Fiumicino diretto a Cisterna dove doveva scaricare la merce: al termine degli accertamenti la stradale gli ha contestato ben 11 violazioni con redazione di altrettanti verbali di cui ben nove per le violazioni alle norme del codice della strada per un importo complessivo di oltre 3.500 euro, il ritiro della patente e la decurtazione di ben 29 punti.

Invece per le violazioni alle norme sanitarie venivano contestate due gravi violazioni, per oltre 2.500 euro e tutta la merce trasportata, per un peso di circa 15.000 kg, del valore di diverse migliaia di euro veniva avviata alla distruzione, con ulteriori oneri a carico dello stesso conducente.