Scomparsi in mare per 24 ore, emergenza tra Ponza e Terracina

Shares

LATINA – E’ stata ritrovata solo questa mattina mentre era alla deriva un’imbarcazione a motore di 12 metri partita da Ponza e diretta a Porto Badino dove non era mai arrivata. A bordo una coppia in buone condizioni anche se provata dall’avventura. Per rintracciarla si è mossa la macchina dell’emergenza attivata dalla Guardia Costiera di Terracina quando una donna ha dato l’allarme non riuscendo più a contattare sua figlia che da diverse ore avrebbe dovuto rientrare a casa. Si sono mosse tre motovedette e un elicottero della Guardia di finanza decollato nel tardo pomeriggio che ha sorvolato il tratto tra Latina e Ponza, poi visto il calare del buio sono stati disposti ulteriori sorvoli anche notturni nella zona tra Ponza e Terracina, ma nulla da fare.

Solo questa mattina alle 9.40 il velivolo della Guardia Costiera ha individuato l’imbarcazione a circa 13,5 miglia al largo dell’isola di Palmarola. Raggiunta dalla Motovedetta della Guardia Costiera di Anzio la barca è stata ricondotta in porto con i due occupanti.