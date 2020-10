Affetto da Covid-19, muore a Roma un uomo di Norma

Shares

LATINA – Era ricoverato a Roma, non ce l’ha fatta un uomo di Norma da tempo affetto da Covid 19 spentosi nelle scorse ore. E’ il quarantesimo decesso di un cittadino residente in provincia di Latina dall’inizio della pandemia e nonostante le armi in più oggi esistenti.

“Un lutto questo che colpisce e addolora l’intera Comunità, dolore che ci ricorda quanto sia crudele il periodo che stiamo vivendo – posta il Comune di Norma – Esprimiamo, a nome di tutta la Comunità Normese, le più sincere condoglianze e profonda vicinanza alla famiglia e a tutte le persone a lui vicine”.