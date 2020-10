Covid-19, un altro decesso e 124 nuovi casi a Latina e provincia

Shares

LATINA – Un paziente di Cisterna ricoverato al Goretti è morto nelle scorse ore e sono emersi 124 nuovi casi positivi. Lo comunica la Asl con il bollettino di oggi lunedì 26 ottobre.

La situazione Comune per Comune evidenzia come la situazione peggiori riguardi ancora l’area nord della provincia con aumenti significativi anche in alcune città del sud pontino. I nuovi casi sono stati infatti registrati nei comuni di Aprilia (17), Castelforte (1), Cisterna di Latina (19), Cori (2), Fondi (3), Formia (6), Gaeta (15), Latina (27), Maenza (1), Minturno (2), Norma (1), Priverno (3), Roccagorga (3), Sabaudia (3), S. Felice Circeo (1), Santi Cosma e Damiano (2), Sezze (2), Sonnino (2), Sperlonga (1), Spigno Saturnia(1) e Terracina (12).

E mentre si avvicina inesorabilmente quota 3000 casi totali (oggi sono 2904 con indice di prevalenza al 50,48 ogni diecimila abitanti), sale a 49 il numero delle persone decedute da marzo ad oggi, e 2028 sono gli attuali positivi attivi.

AL GORETTI – In ospedale prosegue intanto il processo di riconversione dei posti letto. Quelli dedicati ai Covid infatti sono esauriti, compresi i sei in terapia intensiva. Con la crescita del numero dei contagiati (ieri erano 149 e il giorno precedente 209), e con una media del 10% del totale degli attuali positivi che ha bisogno di cure ospedaliere, la sanità pontina è di nuovo ingolfata. Saranno Asl di Latina e Regione Lazio a decidere in queste ore se se attivare come era già programmato in caso di crescita ulteriore della curva, altri 17 posti letto nella Medicina D’Urgenza, o valutare di riconvertire l’intero Goretti come nel pieno della prima fase della pandemia. Con i numeri di questi giorni e la previsione per i futuri, in attesa che le misure prese producano effetti, la decisione sarà presa nelle prossime ore.