Covid-19, 105 casi a Latina e provincia: nel capoluogo altri 40. Due i decessi

LATINA – Altri due decessi a causa del coronavirus in provincia di Latina: sono morti nelle scorse ore un uomo e una donna rispettivamente di Aprilia e di Cisterna.

NUOVI CASI – Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 105 nuovi casi positivi, con Latina in testa che ne registra 40, seguita da Cisterna con 14 e Aprilia con 11. Altri 14 i comuni pontini in cui sono emersi contagi, alcuni già annunciati, come nel caso di Gaeta e la Scuola Nautica, che ne conta ulteriori 7 rispetto ai 15 di ieri. Una ripresa dei numeri anche a Formia con 8 nuovi positivi.

I COMUNI INTERESSATI – Gli altri Comuni interessati sono: Cori (1), Fondi (2), Itri (4), Minturno (1), Pontinia (2), Priverno (1), Sabaudia (2), S. Felice Circeo (1), Santi Cosma e Damiano (3), Sermoneta (2), Sezze (2) e Terracina (4).

I NUMERI – I casi oltrepassano i tremila (3010), sono 51 le persone decedute e 2122 gli attuali positivi attivi. 130 sono i ricoverati, ma da giorni al Goretti sono esauriti i posti letto e anche oggi diverse ambulanze hanno sostato a lungo con i pazienti a bordo fuori dall’ospedale in attesa di una collocazione.

Secondo la Cgil Lazio sono una media di 50 le ambulanze in questa situazione in tutta la Regione e il numero dei ricoveri ha superato nettamente quello della prima fase acuta della pandemia, a primavera scorsa.