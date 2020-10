I Monti Lepini sono area pregiata turistica con Slow Food

Shares

LATINA – Il territorio dei Monti Lepini è stato individuato, insieme ad altri 5 territori italiani, come area pregiata per la sperimentazione e la realizzazione di una destinazione turistica sotto l’egida internazionale e nazionale di Slow Food e con la denominazione di “Slow Food Travel®Monti Lepini”. Ne dà notizia il presidente della Compagnia dei Lepini, Quirino Briganti spiegando che “questa modalità innovativa di progettazione di un modello di destinazione turistica è stata sostenuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il programma ‘Slow Food in Azione’”. La nuova “Comunità Slow Food dei Monti Lepini per il turismo sostenibile” in cooperazione con la Compagnia dei Lepini ha realizzato – spiega Briganti – tutte le azioni necessarie all’avvio del programma previsto: la mappatura dei protagonisti, la loro adesione e costruzione della rete, qualificata secondo i criteri disciplinati da Slow Food, dei produttori agroalimentari, degli operatori del turismo, della ricettività e dei servizi e l’avvio dei progetti di turismo esperienziale legati al cibo. Si tratta di un modello innovativo in quanto promuove la pratica di attività di turismo sostenibile come strumento di indirizzo ad un nuovo sviluppo economico del territorio. Il nostro territorio, con questo progetto, avrà uno strumento in più per ripartire nel 2021 dopo che avremo superato la pandemia che ha duramente colpito, anche, il settore del turismo”.

La presentazione del progetto avverrà sabato 31 ottobre in Videoconferenza sui canali social della Compagnia dei Lepini: Facebook e Instagram.