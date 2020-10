Tiziano Ferro e la nuova cover, omaggio a Battiato: “Un poeta, un amico”

Shares

LATINA – Lo ha annunciato lui questa mattina con l’ormai atteso post sui social: il secondo singolo del nuovo disco di Tiziano Ferro, è un omaggio a Franco Battiato con “E ti vengo a cercare”.

“Un poeta, un filosofo, un mentore, un amico. Non potevo non omaggiare anche lui, in questo viaggio tra le canzoni che sono diventate miracolo nella mia vita”, scrive il cantante di Latina che di recente ha ringraziato papa Francesco per l’apertura alle coppie gay.

Il pezzo uscirà il 30 ottobre accompagnato da un video.