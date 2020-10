Il Prefetto di Latina istituisce un tavolo permanente per i ristori alle categorie produttive

Shares

LATINA – Dopo l’appello accorato dei ristoratori, dei gestori di bar, pub e palestre e delle altre attività colpite dalle restrizioni imposte dall’ultimo Dpcm, in Prefettura a Latina nasce “un agile tavolo permanente di confronto” con l’obiettivo di “accelerare l’erogazione delle risorse stanziate a livello europeo e nazionale coinvolgendo l’intero sistema della governance territoriale”.

E’ questo il risultato di una riunione tenutasi questa mattina dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica allargato anche alla presenza del presidente della Camera di commercio di Confcommercio Lazio Sud Giovanni Acampora.

“Compito del tavolo – spiega il prefetto Maurizio Falco in una nota – sarà quello di offrire a un costante confronto alle categorie interessate e in particolare di condividere con la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate le criticità nell’attribuzione dei ristori in modo da assicurare l’efficace e tempestiva risposta alle preoccupazioni degli esercenti”.

In chiusura dell’incontro è stata anche ribadita la necessità che siano rispettate le misure disposte dal Dpcm per evitare un ulteriore aggravamento della situazione sanitaria.