Shares

LATINA – Tragedia nel centro di Latina dove una ragazza è morta precipitando nel cortile interno di Palazzo Pennacchi. Via Adua la traversa che costeggia il grattacielo tra via Don Morosini e Corso Matteotti è stata bloccata dai mezzi dei Vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti. Secondo le primissime informazioni si tratta di una giovane di 25 anni. Non è chiaro che cosa sia accaduto.