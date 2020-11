Attività storiche, la Rusticanella di Latina compie 50 anni

Shares

LATINA – La storica pizzeria La Rusticanella di Latina in via Eugenio di Savoia ha compiuto 50 anni. L’annuncio sui social del titolare Mario Mussardo che racconta: “Cinquanta anni fa un giovanotto coraggioso dagli occhi scuri apriva la sua pizzeria in centro a Latina con il suo nome. Ed è sempre lui che da 50 anni, ogni mattina, si alza per sfornare la pizza e fare sempre qualcosa di più”.