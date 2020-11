Covid-19: “Ci giochiamo tutto sul rispetto delle regole e sugli stili di vita”

Shares

LATINA – L’attività di contact tracing svolta dalla Asl di Latina è l’oggetto del punto sull’Emergenza Covid-19 che il sindaco di Latina Damiano Coletta ha tenuto, in diretta Fb, con il responsabile del Dipartimento di Prevenzione Covid della Asl di Latina, Antonio Sabatucci.

“Ci giochiamo tutto sul rispetto delle regole in questo momento, fuori, ma anche in famiglia e spesso tra amici e in famiglia le regole di base non vengono rispettate. Ancora più importante la prevenzione primaria, ovvero alla capacità di ciascuno di noi di rafforzare le proprie difese immunitarie con corretti stili di vita”, ha detto Sabatucci che ha illustrato l’azione complessa di tracciamento e quello che ne deriva in fatto di impegno delle forze dell’ordine nella fase dei controlli “perché bisogna evitare che chi è in contumacia possa uscire”.

Sottolineata l’importanza di contenere i contagi, perché tutti coloro che hanno bisogno di cure possano essere ricoverati in ospedale e trattati.

Richiamo da parte del sindaco di Latina alla responsabilità.