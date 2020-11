Latina si colora di rosa shocking per dire no alla violenza contro le donne

Shares

LATINA – Da ieri, Latina si va colorando di rosa shocking. Quello che abbiamo fotografato e vi proponiamo qui è un manifesto che reca la scritta “Not Your Toy” e lo trovate (non a caso) in Via Don Morosini. Perché? Lo abbiamo chiesto a chi ha avviato l’iniziativa.

“Non abbiamo voluto presentare in anticipo questa campagna di affissioni, perché eravamo interessate a osservare le reazioni, capire che domande si pone la città di fronte a questa mini invasione rosa”, dice Francesca Innocenti, Presidente del Centro Donna Lilith che spiega: “Con il Comune di Latina abbiamo lanciato una pioggia di messaggi contro la violenza sulle donne alla vigilia del 25 novembre 2020”.

Stessi promotori dietro il webinar in programma oggi pomeriggio in cui saranno illustrati i percorsi lavorativi per le donne vittime di violenza.