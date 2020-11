Treni, oltre un’ora di ritardo sulla Formia-Roma per un guasto a Monte San Biagio

Shares

LATINA – E’ cominciata male la giornata dei pendolari pontini che si spostano in treno. Pesanti ritardi a partire dalle 6,30 sulla linea Formia – Roma, in direzione Roma, dove il traffico ferroviario è rimasto fortemente rallentato per oltre un’ora in prossimità di Monte San Biagio per un inconveniente tecnico alla linea. L’intervento dei tecnici di Rfi ha ripristinato la piena funzionalità solo intorno alle 7,40 con la conseguenza che 6 treni regionali hanno subito ritardi fino a 70 minuti.