LATINA – Un black out si è verificato in Parco Falcone e Borsellino. Le luci poco dopo le 19 si sono spente contemporaneamente in tutta l’area servita da Enel Sole che è rimasta improvvisamente al buio in un’orario in cui è ancora frequentata soprattutto da giovani e proprietari di cani. La situazione è stata prontamente segnalata al Comune.