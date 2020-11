Violenza sessuale nel Salento, si aprono le porte del carcere per un 31 enne di Latina

Shares

LATINA – Trascorrerà in carcere il resto della pena, il 31 enne di Latina condannato dal Tribunale di Lecce a 5 anni e tre mesi di reclusione per violenza sessuale su una ragazza di 19 anni di Anzio che nell’estate del 2017 era in vacanza nel Salento dove sono avvenuti i fatti, all’interno di un bungalow in cui la vittima alloggiava.

I Carabinieri della stazione di Latina hanno notificato ieri al giovane che si trovava già agli arresti domiciliari dopo la condanna, l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Lecce. Quindi è stato accompagnato in carcere.