A Latina, storie di adozione in canile: raccontale

LATINA – Raccontare sui social l’esperienza di aver adottato un cane abbandonato (in canile o fuori). E’ l’iniziativa dell’Associazione Amici del Cane di Latina con la campagna “Amore per sempre” per condividere storie a lieto fine e immagini d’amore nel periodo di Natale.

“Tutti coloro che hanno adottato un cane .- spiegano i volontari della onlus – possono partecipare inviando alla pagina Facebook dell’Associazione Amici del Cane di Latina, tramite Messenger, un paio di foto del proprio amico a quattro zampe, magari a tema natalizio, e poche righe che raccontino l’emozione di vivere insieme a lui ogni giorno e in particolare questo Natale. Giornalmente sulla pagina Facebook degli Amici del Cane di Latina sarà pubblicata la foto di uno dei pelosi adottati e la storia della sua adozione”.

Anche questa iniziativa, come l’altra lanciata nei mesi scorsi “Portami Via”, invita i cittadini ad adottare e non comprare: “Ci sono tanti cani, cuccioli e adulti – ricordano – che passano la vita in canile in attesa di una famiglia da amare, stavolta potrebbe essere la tua!”