Felice Accrocca nella Congregazione delle Cause dei Santi

CORI- Felice Accrocca, arcivescovo metropolita di Benevento, originario di Cori e a lungo attivo a Latina, è stato nominato dal Papa membro della Congregazione delle Cause dei Santi. Ne dà notizia il sindaco di Cori Mauro De Lillis che rivolge al prelato conosciutissimo e apprezzato “gli auguri, dell’amministrazione comunale e di tutta la sua città natale, che lo ha visto crescere e formarsi spiritualmente nella parrocchia di Santa Maria della Pietà”.

La grande cultura, la serietà, l’empatia che ha sempre contraddistinto la personalità oltre che il magistero di Accrocca deve aver colpito anche il papà che in un”udienza generale, nominatolo vescovo nel 2016, si era riferito a lui dicendo : “Sento profumo di olio”.

“Cogliamo l’occasione infine per porgergli anche i più affettuosi auguri di buon compleanno, la cui data cadeva solo pochi giorni fa, il 2 dicembre-scrive De Lillis-Felicitazioni dall’amministrazione comunale anche a Mons. Paolo Selvadagi, di origini coresi, attualmente vescovo ausiliare di Roma, che ha oggi ricevuto lo stesso incarico”.