Aprilia, colpo alla nuca a un diciottenne che sviene: la scena ripresa con il telefonino

APRILIA – E’ stato raggiunto da tre ragazzini e uno di loro lo ha colpito forte alla nuca con un pugno. Alle spalle, senza motivo apparente. L’agghiacciante episodio è avvenuto ad Aprilia in Via Verdi. Era ora di rientrare a casa per cena quando un ragazzo di 18 anni si è ritrovato a terra svenuto, mentre il video dell’aggressione è passato di telefono in telefono, perché la scena è stata ripresa.

Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia guidati dal tenente colonnello Riccardo Barbera e il sospetto è che l’azione sia stata messa a segno proprio con l’intento di essere ripresa e diffusa, come un folle gioco, dal momento che non risultano legami nemmeno di conoscenza tra la vittima e i suoi aggressori. Si cercano testimoni, mentre sono in corso le analisi delle telecamere di sorveglianza della zona.