Vittorio Iacovacci morto per fare da scudo all’ambasciatore. Il sindaco De Angelis: “Qui silenzio surreale”

LATINA – E’ morto da eroe Vittorio Iacovacci, il carabiniere ucciso in Congo con l’ambasciatore Luca Attanasio, facendo il mestiere per il quale si era preparato ed era addestrato, fino in fondo. Lo dicono i primi risultati dell’autopsia eseguita sui corpi delle due vittime all’ospedale Agostino Gemelli di Roma. Con il suo corpo Iacovacci ha tentato di tutto per fare da scudo al diplomatico che doveva proteggere. Due colpi partiti da una mitragliatrice lo hanno ferito all’addome e al torace.

Il rientro della salma a Sonnino è avvenuto poco prima delle 14. La sua città natale lo ha accolto in un silenzio totale, alla presenza della massime autorità civili e militari, del Prefetto Maurizio Falco, del Questore Michele Spina, del comandante provinciale del carabinieri colonnello Lorenzo D’Aloia e dei rappresentanti degli altri Corpi, il feretro è arrivato scortato ai colleghi di Vittorio. Poi, una volta entrato al cimitero, un bambino di Sonnino ha eseguito Il Silenzio seguito da un lungo applauso dei presenti.

Ad attendere il feretro non c’era il sindaco Luciano De Angelis che ha contratto il covid che abbiamo raggiunto al telefono: “Il nostro paese si è fermato, qui oggi c’è un silenzio surreale. Faremo di tutto per non far dimenticare Vittorio, un ragazzo morto per la Pace “, ha detto annunciando una borsa di studio in sua memoria.