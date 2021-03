“Il professor Aiuti, un medico-eroe: regalò a Daniele otto anni di vita”

(nella foto il prof Aiuti partecipa all’intitolazione di uno dei plessi del Primo circolo didattico di Latina a Daniele “testimone della lotta all’Aids”)

LATINA – Ci sarà anche la testimonianza, da Latina, di Antonietta Parisi, per tutti la mamma di Daniele, nel documentario dedicato alla figura dell’immunologo Fernando Aiuti in onda mercoledì 31 marzo (alle 21,10) su Rai Storia (canale 54 del digitale terrestre o canale 805 su Sky).

Per dare il suo contributo Antonietta ha riaperto i diari scritti durante la malattia del figlio dove appuntava ogni cosa: “Per quindici anni – racconta – il professor Aiuti ha fatto parte della nostra vita, da quando presi Daniele piccolissimo e scoprii che aveva l’Aids. Era un grande uomo e per Daniele ha fatto tutto quello che era possibile fare e anche di più. Gli sarò sempre grata, perché coraggiosamente sperimentò su mio figlio un farmaco mirato solo agli adulti, e gli regalò così altri 8 anni di vita, rischiando come uomo e come medico”.

Il documentario esce a due anni dalla scomparsa del medico che fu pioniere della lotta all’Aids, morto precipitando per oltre dieci metri nella tromba delle scale adiacenti al reparto di medicina generale del Policlinico Gemelli, dove era ricoverato per una grave cardiopatia.

“In questo momento di pandemia – aggiunge Antonietta – sento ancora di più la sua mancanza, sia come amico, sia per la sua onestà, professionalità ma soprattutto per la sua trasparenza. Mi consola pensare che forse oggi sono insieme e continuerà a prendersi cura di lui”.