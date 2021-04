Per la Giornata della Terra, passeggiata lungo il canale Mastropietro

LATINA – Una passeggiata per celebrare la “Giornata della Terra”. La organizza l’associazione Anima Latina per sabato 24 aprile (alle 15,30). “Una camminata da Via del Lido-Capo portiere, sino ai resti archeologici di “Passo Genovese” a Foceverde. Una passeggiata lungo le sponde del canale di bonifica Mastropietro, sotto filari di eucaliptus offriremo al vento parole e pensieri dedicati alla nostra terra qual’è questa parte di agro pontino”, spiega il presidente dell’Associazione Maurizio Guercio.

INFO – La camminata durerà 2 ore e 15 minuti, tra andata e ritorno (escluse soste) per una distanza complessiva (A/R) di 12,90 Km. La partecipazione è gratuita e aperta ad un massimo di 20 partecipanti (farà fede la cronologia di prenotazione) e avverrà nel rispetto delle norme anti-Covid per le aree arancione.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 3356063348.