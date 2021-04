Women Latina Calcio 1932 Vs Lazio Calcio Femminile

LATINA – E’ tempo di tornare in campo per la Women Latina Calcio 1932 in questo torneo di Eccellenza ridotto all’osso e che fino a questo momento ha riservato solo amarezze. Sette partite in totale, per una mini stagione iniziata con due sconfitte. La prima in casa col Frosinone e la seconda a Monterotondo.

Domenica 25 aprile, al Celestino Masin di Nettuno in casa della Lazio Calcio Femminile, scenderà in campo una squadra determinata a sbloccarsi : “Le ragazze si sono allenate con la giusta intensità e determinazione – dice mister Jody Franzè – anche se siamo ancora amareggiati per come è andata domenica scorsa, quando meritavamo sicuramente di vincere”.

Per quanto riguarda la condizione generale, qualche problema per Sausto e Liberti, alle prese con acciacchi rimediati domenica. Sausto, in particolare, ha avuto bisogno del ricovero in ospedale dopo un colpo ricevuto a Monterotondo, anche se adesso la situazione sembra tornata vicino alla normalità.

“È la squadra dove ho allenato la scorsa stagione e con la quale dove abbiamo raggiunto risultati veramente importanti. Per questo loro vorranno far bene contro di me. Ci aspetta una partita tosta dove dovremmo entrare con il piglio giusto dal primo al 95esimo. Sul piano del gioco e dell’atteggiamento dobbiamo continuare come abbiamo fatto domenica scorsa contro il Monterotondo perché se giochiamo come sappiamo, arriverà la giusta ricompensa che le mie ragazze meritano”.

Appuntamento alle ore 11. Arbitra Francesco Conte della sezione di Albano Laziale.