Incendia un’auto a Terracina, la polizia indaga e scopre le violenze sulla compagna

TERRACINA – Un 43enne di Terracina è stato arrestato dalla polizia con le accuse di stalking, incendio doloso e maltrattamenti. Il provvedimento del Gip di Latina, Giorgia Castriota, è arrivato dopo le indagini degli investigatori del commissariato su ripetuti atti persecutori compiuti dall’uomo nei confronti della convivente. Per paura di ritorsioni la donna non aveva mai rivelato la causa delle lesioni e dei segni tangibili delle violenze del compagno, che in alcune occasione non aveva esitato a minacciare persone considerate troppo vicine a lei, arrivando a incendiarle l’auto solo perché era appartenuta a un ex fidanzato. Proprio indagando su questo rogo doloso, avvenuto peraltro nei presi del Commissariato, gli agenti hanno ricostruito la vicenda. Molte delle prove erano contenute nel telefono dello stalker.