Latina, fugge all’alt e finisce contro un muro: nello scooter aveva una pistola e una parrucca

LATINA – Inseguimento nelle vie di Latina nella tarda serata di lunedì. Un giovane in sella ad uno scooter alla vista dei carabinieri si è dato alla fuga finendo la sua corsa poco dopo contro un muretto nei pressi della rotatoria di Via Isonzo. E’ stato arrestato così un ragazzo di 21 anni che non si è fermato all’alt dei militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri e anzi ha accelerato costringendo la pattuglia a inseguirlo per circa un quarto d’ora nelle vie del capoluogo. Dopo l’incidente, il giovane ha anche cercato di proseguire a piedi, ma è stato bloccato.

E’ apparso subito chiaro il motivo della precipitosa fuga: durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato una pistola calibro 9×21 risultata provento di un furto avvenuto il 25 febbraio scorso ad Aprilia, un caricatore con 12 proiettili dello stesso calibro e una parrucca. L’arrestato, a causa delle ferite riportate nell’incidente stradale, è stato trasportato ed è ricoverato al Goretti di Latina.