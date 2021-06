Sabaudia, lite in azienda agricola: uomo colpisce con le forbici un collega e gli perfora la trachea

SABAUDIA- Ha colpito al collo, perforandogli la trachea, un 33enne del Gambia, è stato arrestato dai carabinieri un 29 nigeriano accusato di tentato omicidio. E’ accaduto in un’azienda agricola si Sabaudia nel corso di una lite avvenuta alla presenza di altre persone che hanno poi dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i militari che hanno individuato e arrestato l’aggressore. L’arma usata, probabilmente delle forbici da potatura, non è stata trovata. Il ferito, trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell’ ospedale civile Santa Maria Goretti di Latina, dopo un primo esame è stato trasferito ospedale San Camillo di Roma per le cure. Proseguono le indagini dei carabinieri per risalire alle cause della violenta aggressione e ricostruire con precisione quanto accaduto.