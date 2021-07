Latina Lido, uomo defibrillato in spiaggia dopo un malore

LATINA – Defibrillato in spiaggia dopo un malore. E’ accaduto al Lido di Latina dove è scattata la richiesta di aiuto al 118 per un uomo che ha avvertito i sintomi dell’infarto. Sul posto, tra Capoportiere e Rio Martino, sono arrivati gli operatori dell’Ares 118 dotati dell’apparecchio salvavita, mentre un bagnante aveva già operato un primissimo soccorso. Compiute le manovre di rianimazione, l’uomo è stato trasferito al Goretti bypassando il pronto soccorso – come avviene di prassi quando si chiama l’ambulanza e si riscontra un problema cardiaco – e affidato alle cure della Uoc di cardiologia ed emodinamica.