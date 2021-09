Adotta Molly, 11 mesi e tanta tenerezza

LATINA – Qui parliamo di sorrisi da sballo, di occhi ipnotici, di dolcezza da diabete tutti concentrati in soli 7 kg di pelo!!! È la nostra fantastica Molly, 11 mesi e ha bisogno di una famiglia speciale, perché non vuole stare sola, vive in simbiosi con la famiglia e noi tutto questo non vogliamo toglierglielo. L’appello è dell’Associazione Amici del Cane

Si preferisce adozione in zona (siamo a Latina) perché possa conoscere la famiglia prima dell’adozione. Per info solo MESSAGGI Per adottarla inviateci solo messaggi con una breve presentazione al nr 334.7740414 e vi ricontatteremo (associazione amici del cane di Latina)