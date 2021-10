Covid, 29 nuovi positivi a Latina e provincia e un decesso

LATINA – Sono 29 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore a Latina e provincia e segnalati dalla Asl con il report di oggi 23 ottobre. Si registra un nuovo decesso e un ricovero all’ospedale Santa Maria Goretti.

Otto casi sono emersi ad Aprilia (in discesa rispetto al dato di ieri quando ne erano stati rilevati 19), quattro casi a Latina e Cori 4, due a Fondi, Maenza e Terracina, uno ciascuno a Formia, Norma, Rocca Massima, Sabaudia (sotto osservazione per il focolaio che si è sviluppato in una casa di riposo per anziani dove sono risultati contagiati 17 ospiti e 7 operatori sanitari), e un caso ciascuno anche a Sermoneta, Sezze e Spigno Saturnia.

Le guarigioni nelle ultime 24ore sono state 90.

Solo 888 in tutta la provincia le somministrazioni di vaccino.