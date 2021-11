Covid è boom: 145 contagi, 44 solo a Latina, 36 ad Aprilia

LATINA – Ora è davvero boom di contagi. Sono 145 quelli emersi nelle ultime 24 ore a cui si aggiunge il decesso di un paziente di Cori. Un solo ricovero al Goretti, secondo quanto riportato dal bollettino della Asl di Latina che non dice però se nelle scorse ore pazienti pontini sono stati trasferiti in strutture romane visto che i posti-letto covid sono in tutto meno di venti e tutti occupati.

E’ Latina oggi a riportare il numero di casi più elevato, 44, il doppio rispetto a ieri e in salita nell’ultima settimana dopo un lungo periodo di tranquillità. Anche Aprilia torna a risalire con 36 contagi in un solo giorno (ieri sera stati 10).

Negli altri comuni i nuovi positivi sono emersi a Castelforte 4, Cisterna di Latina 10, Cori 2, Fondi 4, Formia 12, Gaeta 3, Itri 3, Latina 44, Lenola 1, Minturno 4, Norma 2, Pontinia 2, Priverno 4, Rocca Massima 1, San Felice Circeo 1, Santi Cosma e Damiano 2, Sermoneta 3, Sezze 3, Sonnino 1, Sperlonga 1, Terracina 2.

Senza casi da settimane le Isole Pontine.

Le guarigioni nelle ultime 24H sono state 72.

In aumento le vaccinazioni che sono state 1.665.

IL CONFRONTO CON UN ANNO FA- Ma quale era la situazione un anno fa? Nel bollettino Asl del 12 novembre 2020 figuravano sette pazienti morti e 122 nuovi casi positivi registrati in provincia di Latina, 24 dei quali nel solo capoluogo e gli altri, in 21 comuni pontini, con Roccagorga in alto tra i piccoli centri. La campagna vaccinale non era nemmeno cominciata, ma le restrizioni erano maggiori. “A Sezze – scrivevamo un anno fa – i decessi hanno riguardato due uomini, uno di 57 e l’altro di 63 anni, mentre gli altri pazienti che non ce l’hanno fatta sono sono di Fondi, Lenola, Minturno, Priverno, e Terracina di 64, 82, 87, 89 e 91 anni. I casi sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (15), di Castelforte (2), di Cisterna di Latina (3), di Cori (5), di Fondi (6), di Formia (9), di Latina (24), di Lenola (1), di Minturno (9), di Monte San Biagio (3), di Pontinia (6), di Prossedi (1), di Priverno (4), di Roccagorga (7), di S. Felice Circeo (1), di Sabaudia (3), di Santi Cosma e Damiano (1), di Sermoneta (6), di Sezze (5), di Sonnino (1), di Sperlonga (1) e di Terracina (9)”. Al Goretti, trasformato in ospedale Covid, erano ricoverati 174 pazienti contagiati dal Sars Cov2. I numeri nel 2020 sono poi aumentati fino a triplicare con oltre 300 contagi in una sola giornata.