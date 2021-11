Violenza contro le donne, Latina in piazza nonostante la pioggia

LATINA – La pioggia non ha fermato la manifestazione promossa a Latina per il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione delle violenza contro le Donne. Sotto i portici dell’Intendenza di Finanza una lunga catena umana punteggiata di rosso: cappotti, ombrelli, sciarpe, scarpe e magliette rosse a rappresentare la volontà di unirsi per promuovere un cambiamento culturale e per dare coraggio alle donne che vivono situazioni di violenza. Tra i manifestanti, le associazioni e gruppi di studenti che sfilano con i loro cartelloni. E un gomitolo di lana viene srotolato passando di mano in mano per simboleggiare la necessità di essere uniti su questo fronte per formare una rete sociale di protezione.

Abbiamo raggiunto al telefono Elettra Ortu La Berbera, una delle promotrici della manifestazione: