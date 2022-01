A Latina arriva Taranto: “Il match più difficile”

LATINA – “Una partita molto difficile dove non possiamo permetterci cali di concentrazione, per noi è come una finale, la partita più difficile dell’anno”. Lo ha detto Daniele Di Donato presentando la gara tra Latina Calcio 1932 e Taranto in programma domenica 30 gennaio allo stadio Francioni alle 17:30.

In panchina rientrano Stefano Amadio, che non si è ristabilito del tutto, ci saranno anche Carletti e il nuovo acquisto Sarsi. Da valutare le condizioni di Esposito. “Per il resto siamo tutti in battaglia. Questa è una squadra “, ha aggiunto il Mister che ai suoi ha chiesto “la voglia di superarsi”. “La differenza, come sempre, la farà l’atteggiamento con cui scenderemo in campo”.

Allo stadio, la cui capienza in zona arancione è ridotta del 50%, si accede solo in possesso di super green pass (vaccinazione) e con obbligo di indossare la mascherina FFP2.

Nel video dalla Sala Stampa Amodio, la conferenza stampa del tecnico nerazzurro.