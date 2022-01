Covid, 1243 nuovi contagi e tre decessi a Aprilia, Sabaudia e Fondi

LATINA – Sono 1243 i nuovi casi di covid a Latina e provincia emersi da oltre 7200 tamponi per un tasso di positività che risale ed è oggi al 17% circa. Diminuiscono i ricoveri che sono stati 3 al Goretti (nessun paziente è stato trasferito a Roma).

Tre i decessi, di pazienti di Aprilia, Sabaudia e Fondi, due uomini e una donna, tutti ultraottantenni.

Gli attualmente positivi, in sorveglianza presso il proprio domicilio, sono ora 36118, mentre viaggia verso i 39mila il numero delle persone in quarantena.

Quanto alla distribuzione sul territorio, i nuovi positivi sono emersi in tutti e 33 i comuni pontini, comprese le isole di Ponza e Ventotene. Sono lievemente in flessione i dati di Latina e Aprilia, che si mantengono comunque i più alti ( 313 casi a Latina, 174 Aprilia), mentre tornano a crescere i nuovi positivi a Fondi (131) e Formia (71) che nell’ultima rilevazione erano apparsi in netta contrazione. A Terracina 93 nuovi contagi, 50 a Sezze, solo per citare i numeri più elevati.

E ora comincia la caccia alla variante Omicron 2, già trovata nel Lazio e in altre 8 regioni e secondo i primi studi 1,5 volte più contagiosa della prima versione che è ormai quella prevalente anche sul territorio provinciale di Latina.