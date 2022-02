Covid, 938 casi, 7 ricoverati al Goretti e tre decessi di pazienti di Terracina e Sezze

LATINA – Sono in calo i casi covid a Latina e provincia, ma resta alto il numero dei pazienti gravi che hanno bisogno di essere ricoverati. Sui 938 nuovi positivi registrati nel bollettino della Asl di Latina di oggi 2 febbraio, emersi da poco meno di 6000 tamponi, sono in tutto 10 i pazienti ricoverati e di questi 7 hanno trovato posto al Goretti e 3 sono stati trasferiti in altre strutture della Regione. Il tasso positivi-tamponi è oggi al 16%.

I casi sono emersi ad Aprilia 188, Campodimele 1, Castelforte 3, Cisterna di Latina 36, Cori 15, Fondi 34, Formia 27, Gaeta 14, Itri 6, Latina 268, Lenola 4, Maenza 1, Minturno 28, Monte San Biagio 8, Norma 3, Pontinia 28, Ponza 7, Priverno 35, Roccagorga 11, Rocca Massima 5, Roccasecca dei Volsci 2, Sabaudia 30, San Felice Circeo 5, Santi Cosma e Damiano 19, Sermoneta 14, Sezze 52, Sonnino 14, Sperlonga 5, Spigno Saturnia 5, Terracina 70. le guarigioni sono state 464.

Le vaccinazioni negli adulti sono state 3114, di cui 276 prime dosi, 742 seconde dosi e 2096 booster (che hanno raggiunto il 73% della popolazione adulta).

Stabile il numero di vaccinazioni pediatriche che sono state 226, di cui 81 prime dosi.