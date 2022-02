Benacquista Latina Basket perde il derby con Eurobasket Roma

LATINA – Termina con la sconfitta della Benacquista Assicurazioni Latina Basket il derby capitolino. Nell’anticipo del sabato sera della giornata 18 del Campionato di Serie A2 Old Wild West, disputato sul parquet del palasport di Guidonia, Latina ha perso per 84-78 contro l’Eurobasket Roma. Una gara intensa, fisica, energica, giocata a buon ritmo che ha visto un punteggio costantemente in equilibrio fino al finale dove, qualche errore di troppo, ha fatto strada alla vittoria dei padroni di casa.

«A mio avviso una partita giocata bene per lunghi tratti. Ci siamo un po’ disuniti nel finale, quando siamo riscesi sotto. Sul +4 abbiamo preso un canestro davvero evitabile e poi abbiamo gestito male quegli ultimi possessi obiettivamente, quindi la partita l’abbiamo persa lì, alla fine. Siamo stati bravi a rimanere attaccati, ad andare anche avanti, a combattere. Bravi in tutto, ma gli ultimi 3 minuti rovinano un po’ tutta la serata. Un vero peccato», ha detto coach Gramenzi in sala stampa.

(La foto è di Marika Torcivia dal sito Benacquista)