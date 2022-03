La morte di Moses a 17 anni, non era idoneo all’attività sportiva. Il cordoglio del Ramadù

LATINA – Il basket era la sua passione anche se da grande voleva fare il pilota di aerei. Moses, il ragazzo che studiava al Liceo linguistico dell’Istituto di Istruzione Superiore Ramadù di Cisterna morto sul campo San Lollo a Roma, un campetto pubblico nel giardino del quartiere a ridosso della tangenziale di Roma, non poteva giocare a livello agonistico. Era terminata infatti bruscamente la sua esperienza alla Fortitudo Cisterna, la squadra in cui si era iscritto al momento del suo trasferimento nella città pontina. Il giovane atleta non aveva superato l’obbligatoria visita medico sportiva e la società lo aveva fermato. Ma forse il 17enne nato a Roma da una famiglia della Sierra Leone non credeva che anche una partita giocata con gli amici potesse costargli la vita come invece è stato.

Sconvolti per l’accaduto i compagni del Ramadù dove studiava nella IVCL. Moses infatti era anche uno studente che si faceva voler bene e impegnato: scriveva per il blog della scuola e si occupava di alcuni progetti anche oltre l’orario scolastico.

La dirigente dell’Istituto Anna Totaro in una nota sul sito della scuola esprime il cordoglio della comunità scolastica per la grave perdita e definisce Moses Kamarà “ragazzo buono e semplice”. Nella sua nota il pensiero alla famiglia e al fratello Joseph che lo ha visto morire sabato davanti ai suoi occhi.

Anche il Commendatore Lucio Benacquista, Presidente della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, a nome di tutta la società nerazzurra esprime la propria vicinanza e il cordoglio alla famiglia e alla società per l’improvvisa e prematura scomparsa del giovanissimo Moses Kamara atleta della Fortitudo Cisterna