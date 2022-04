L’Assemblea dei sindaci della provincia di Latina approva Bilancio di previsione 2022 e Bilancio pluriennale

LATINA – L’Assemblea dei sindaci ha approvato all’unanimità il parere sullo schema di bilancio di previsione 2022 e il Bilancio pluriennale 2022/2024 già adottati dal Consiglio provinciale nella seduta del 24 marzo scorso. Alla seduta erano presenti tra sindaci e assessori delegati, 24 Comuni della provincia. Il Presidente Gerardo Stefanelli prima del voto ha illustrato in sintesi i contenuti del documento di programmazione dell’ente che si sviluppa su quattro linee chiave: l’assunzione da parte della Provincia di guida dell’area vasta e del ruolo di cabina di regia per l’intero territorio; lo sviluppo e il rafforzamento digitale dell’ente per fornire agli utenti servizi più veloci e qualitativamente migliori; gli investimenti sulla rete viaria provinciale, sull’edilizia scolastica e l’ambiente; le politiche delle risorse umane attraverso il rafforzamento dell’organico con concorsi. Il Bilancio tornerà ora all’esame del Consiglio provinciale per l’approvazione definitiva.