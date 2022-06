A Minturno un fine settimana per l’ambiente

MINTURNO – Il Comune di Minturno organizza per sabato 4 e domenica 5 giugno 2022, in collaborazione con alcune associazioni locali, “Minturno&Ambiente”, due giorni dedicati all’Ambiente che cominceranno il 4 giugno in Parco Escrivà de Balaguer (ex Recillo), sul Lungomare di Scauri, con iniziative dedicate ai più piccoli. Sono: “Alla scoperta delle api!” e “Giocattolo Baratto”. Alle 17 si inizia con l’attività di educazione ambientale sull’importanza delle api con una lezione teorica sul loro mondo, la loro società, il loro modo di nascere, crescere, vivere e soprattutto il loro fondamentale ruolo nella biodiversità. L’iniziativa è a cura dell’Associazione Ambiente, Natura e Vita. A seguire, il Comitato Dragut ODV propone il Mercatino dei bambini per favorire lo scambio, il riuso e la socialità nei piccoli attraverso il baratto di oggetti, libri, giochi che all’apparenza potrebbero non essere più utili, mentre possono essere destinati ad un nuovo utilizzo con altri proprietari, pronti ad accoglierli.

Domenica 5 giugno, invece, appuntamento con le “Giornate ecologiche e la distribuzione dei sacchi” a Piazzale Sieci, a Scauri, dalle 7 alle 12 con lo staff della Del Prete S.r.l. Al Parco Escrivà de Balaguer (ex Recillo), dalle ore 9 alle 12,30, si svolgerà anche il Mercato della Terra, organizzato dalla Pro Loco di Minturno per valorizzare i prodotti naturali e le produzioni locali. Per chi invece vuole godere dei paesaggi delle frazioni collinari, alle 8,30, l’Associazione Ambiente Natura e Vita proporrà, nell’ambito del calendario Naturalmente Minturno Scauri, il percorso naturalistico Bracchi, a Pulcherini.

Il pomeriggio, invece, sarà nuovamente dedicato ai bambini con il corso di bici con istruttori della FIC “Amici in Bici”, a cura del Co.S.Mo.S. di Minturno Scauri (dalle ore 17 al Parco Escrivà de Balaguer, sul Lungomare di Scauri). A seguire, Favole sul Prato, con la lettura animata delle favole più belle dedicate all’ambiente e alla natura. Alle 19 gran finale con “Ricicla Teatrando” e lo spettacolo Burattini Paladini dell’Ambiente, curato dal Teatro Bertolt Brecht di Formia.

“Dopo il successo degli “Earth Days – Invest in your Planet” abbiamo deciso di replicare il weekend green di Aprile con “Minturno&Ambiente” – annuncia la Vicesindaco e Assessora all’Ambiente Elisa Venturo – Abbiamo voluto rendere omaggio alla Giornata Mondiale dell’Ambiente, coinvolgendo le Associazioni attive sul territorio, per creare momenti gioiosi di riflessione sui benefici che il luogo in cui viviamo ci regala nelle innumerevoli attività che possiamo svolgere all’aria aperta. Anche questa volta centrale sarà l’educazione ambientale, con degli spazi importanti dedicati ai bambini che potranno partecipare ad un laboratorio didattico sulle api, allestire il loro mercatino del riuso e imparare con il teatro quanto possa essere semplice amare il nostro pianeta. Inoltre, ci tenevo particolarmente a celebrare questo appuntamento nella EU Green Week, che termina proprio domenica 5 giugno, e pone al centro la politica ambientale europea e la sua capacità di interagire con cittadini e stakeholder per costruire un’Europa più equa e climaticamente sostenibile. Coinvolgere attivamente tutti gli attori territoriali – conclude Venturo – è l’unico modo possibile per agire sinergicamente e efficacemente, quindi desidero ringraziare tutte le Associazioni che hanno accolto il mio invito e che hanno deciso in questi mesi di percorrere questo cammino con l’Amministrazione Comunale per creare una città sempre più green e vivibile”.