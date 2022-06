Covid 351 nuovi casi e un ricovero al Goretti

LATINA – Sono 351 oggi i nuovi casi di covid registrati a Latina e provincia emersi da poco meno di 1300 tamponi per un tasso di positività intorno al 28%. Non ci sono stati decessi e un solo paziente è stato ricoverato al Goretti nelle ultime 24 ore. E’ questo il quadro descritto dal bollettino Asl di domenica 19 giugno, in flessione rispetto al dato di ieri (-50 casi), ma in salita rispetto a domenica scorsa quando erano stati 238. A Latina città, 93 casi.

Negli otto giorni compresi tra domenica 12 giugno e oggi sono stati diagnosticati 2543 nuovi positivi (12-19 giugno) contro i 1637 degli otto giorni precedenti (5-12 giugno), in aumento di 906 casi.

La distribuzione sul territorio è la seguente: Aprilia 36, Castelforte 2, Cisterna di Latina 20, Cori 9, Fondi 17, Formia 26, Gaeta 10, Itri 2, Latina 93, Lenola 1, Maenza 1, Minturno 13, Monte San Biagio 9, Norma 1, Pontinia 6, Priverno 16, Prossedi 1, Roccagorga 5, Sabaudia 18, San Felice Circeo 7, Santi Cosma e Damiano 9, Sermoneta 11, Sezze 9, Sonnino 3, Sperlonga 2, Spigno Saturnia 3

Terracina 21.