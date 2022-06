Covid, 139 casi, nessun decesso e nessun ricovero

LATINA – Sono 139 i nuovi casi positivi al covid registrati a Latina e provincia dove nel bollettino Asl del 20 giugno non sono riportati decessi né nuovi ricoveri al Goretti. Il dato è in flessione rispetto ai giorni passati come avviene ogni lunedì a causa del minori numero di tamponi eseguiti o notificati (da parte delle strutture private) alla Asl, ma è comunque in crescita rispetto a lunedì scorso. Il 13 giugno il bollettino riportava 92 positivi.

Il tasso di positività resta alto, intorno al 28%.

Sono 21 su 33 i comuni che hanno registrato casi. A Latina città 55. Gli altri sono emersi ad Aprilia 11, Castelforte 2, Cisterna di Latina 5, Cori 10, Fondi 6, Formia 1, Itri 1, Latina 55, Minturno 5,

Pontinia 7, Ponza 1, Priverno 10, Prossedi 1, Roccagorga 1, Sabaudia 7, San Felice Circeo 2, Sermoneta 3, Sezze 7, Spigno Saturnia 1, Terracina 2, Ventotene 1.