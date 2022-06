Inclusione socio-lavorativa della popolazione ucraina, a Latina finanziati quattro progetti

LATINA – La Regione Lazio, con determinazione n. G07165 del 3 giugno 2022, ha approvato quattro proposte progettuali presentate dalle cooperative sociali “Ninfea”, “Il Quadrifoglio”, “Karibu” e “Agenzia per

l’Inclusione e i Diritti” nell’ambito dell’Avviso “Realizzazione di interventi e di reti per la presa in carico e l’inclusione socio-lavorativa della popolazione ucraina sul territorio della Regione Lazio”, per un finanziamento complessivo di 1 milione 151mila euro.

Con le quattro cooperative sociali ammesse a finanziamento si avvierà da subito un coordinamento comunale per offrire opportunità e sostegno ai tanti rifugiati giunti dall’Ucraina e seguiti già dai Servizi Sociali del

Comune di Latina.

«Auspichiamo che tali interventi – dichiara la Vice Sindaca e Assessora al Welfare Francesca Piereleoni – permettano ai rifugiati accolti sul nostro territorio di essere rapidamente autonomi, perché la dignità e la

speranza che si riacquista con il lavoro è impagabile. Oggi queste persone hanno bisogno di essere sostenute per credere in un futuro possibile di pace e di sviluppo».