Quattro ministri attesi oggi al Blue Forum di Gaeta. Patuanelli raccoglie i grido delle marinerie locali

GAETA – Quattro ministri parteciperanno oggi al 1°Summit Blue Forum Italia Network inaugurato ieri dal presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina, Giovanni Acampora con un collegamento con la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola che ha sposato l’iniziativa definendola “una grande occasione di incontro per un’economia del mare sostenibile”.

La giornata si apre oggi con un confronto su “La rete degli utenti del mare per la transizione dalla Crescita Blu a un’Economia del Mare Sostenibile, con la partecipazione dei Ministri degli Esteri Luigi Di Maio, della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, alle Politiche Agricole e Forestali, Stefano Patuanelli e quello alla Transizione Ecologica Roberto Cingolani. Presenti anche i viceministri castelli e Todde.

Il ministro alle Politiche agricole Patianelli ha raccolto il “grido di dolore” delle Marinerie locali. Qui l’intervento

Durante la due giorni si incontrano nel Golfo, davanti al mare e alle Isole Pontine, in uno scenario tra i più belli della costa italiana, i principali attori dell’Economia del Mare per confrontarsi sulle tematiche della transizione ecologica e digitale del mare, con l’obiettivo di cogliere le opportunità del percorso verso un’Economia del Mare Sostenibile tracciate dalla comunicazione 240 Final del 17 maggio 2021 della Commissione europea.

Ieri sono intervenuti per commentare i dati del rapporto sull’Economia del mare, dando via ad un interessante dibattito, Alessandro Panaro – Capo dipartimento Maritime & Energy SRM (Intesa Sanpaolo); Ermete Realacci – Presidente Fondazione Symbola; Luca Squeri – Commissione Attività produttive Camera dei Deputati; Salvatore De Meo – Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale Parlamento europeo. In chiusura di giornata, la tavola rotonda “Le donne e il mare”. Un’interessante momento di dialogo e confronto su un tema centrare e sempre più attuale. Moderate da Nunzia De Girolamo sono intervenute Anna Lapini – Presidente Terziario Donna Confcommercio, Tiziana Pompei – Vicesegretaria generale Unioncamere, Francesca Gerardi – Segretaria della VI Commissione Finanze Camera dei Deputati, Eleonora Pisicchio – Direttrice del Fondo For.Te.