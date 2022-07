Coletta ha deciso: “Ricorso contro la sentenza del Tar. Chiederò sospensione cautelare della sentenza”

LATINA – Ha sciolto la riserva il sindaco di Latina Damiano Coletta decidendo che presenterà ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che ha annullato il voto in 22 delle 116 sezioni del capoluogo decretando anche la decadenza del sindaco, del consiglio comunale e della giunta. “Mi avvarrò di un pool di avvocati esterni all’Avvocatura comunale – ha spiegato – Mi interessa fare chiarezza e far ripartire la città”. Coletta ha spiegato che i legali scelti, professionisti di Latina e di Roma, chiederanno anche la sospensione cautelare della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Latina. Un fine settimana di lavoro intenso per gli amministrativisti individuati visto che l’opposizione dovrebbe essere presentata già domani, al massimo martedì.

E’ intervenuto anche il candidato sindaco del centrodestra Vincenzo Zaccheo: “Assicuro la mia leale collaborazione al commissario prefettizio che nominerà sua eccellenza il prefetto Maurizio Falco. Ci impegneremo fin da subito per garantire alla città di Latina la stabilità e la governabilità di cui ha bisogno, salvaguardando i nostri concittadini dal vuoto e dall’avventurismo politico”.

Il prefetto Falco al quale spetta la nomina del commissario prefettizio ha assicurato che già domani nominerà il prefetto che guiderà la città fino alle prossime elezioni che si svolgeranno con ogni probabilità in autunno se il Consiglio di Stato confermerà la decisione del Tar di Latina e se non ci saranno ulteriori copi di scena.

Dal momento dell’arrivo del commissario in Comune le funzioni del sindaco, della giunta e del consiglio comunale saranno assommate nelle sue mani e in quelle degli eventuali sub commissari nominati come avviene per i comuni di medio-grandi dimensioni. Dopo il Prefetto Nardone e il prefetto Barbato intervenuti rispettivamente dopo la decadenza della seconda amministrazione Zaccheo e dell’amministrazione Di Giorgi, Latina si avvia verso il suo terzo commissariamento in 12 anni.