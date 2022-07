La musica diventa terapia integrata al Goretti grazie a un pianoforte donato alla Breast Unit

LATINA – La musicoterapia entra al Goretti come terapia integrata, dopo il dragon boat, il lavoro a maglia, lo yoga e mentre nella Breast Unit è stato attivato da poco il percorso di scrittura. Un nuovo stimolo a raccogliere le energie positive necessarie quando si affronta una malattia. Succede a Latina grazie al pianoforte donato dalla soprano Paola Occhi, di recente scomparsa, che da questa mattina si trova nell’atrio dell’ospedale a disposizione di chi vorrà suonarlo per sostenere anche con la musica, i pazienti nel loro percorso di cura.

“Anche questo dà il suo contributo all’interno di un percorso di umanizzazione delle cure e non solo per i pazienti oncologici, per tutti. La musica può far affrontare meglio il dolore e migliorare l’umore”, ha detto la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli.

La cantante lirica aveva già donato un pianoforte all’ospedale di Mirandola e sono pochissime le strutture ospedaliere italiane che ne hanno uno a disposizione di pazienti e volontari: “Dopo essere rimasto circa due anni chiuso a causa dell’emergenza Covid finalmente possiamo ringraziare e condividere questo dono che è la testimonianza della gratitudine e della stima per l’intera équipe del centro multidisciplinare che prende in carico le donne affette da cancro alla mammella, offrendo loro non solo l’assistenza, le cure, il supporto psico-fisico, ma anche le terapie integrate in senologia per il benessere generale e la qualità di vita”, ha sottolineato il professor Fabio Ricci, direttore clinico della Breast Unit.

La cerimonia ha avuto un intermezzo musicale con brani eseguiti dalle Maestre Marzia Mancini e Sofia Marocco e la lettura di una poesia della poetessa Orietta Bellomo, amica di Paola Occhi, a cura del Maestro d’Arte e Pittore Franco Turco.

In apertura i saluti del prefetto di Latina Maurizio Falco, del direttore sanitario aziendale Sergio Parrocchia e del sindaco di Pontinia Eligio Tombolillo. Presenti le autorità civili, militari, l’Università Sapienza-Polo Pontino e tante associazioni impegnate in ospedale, l’Avo di Latina, i Lions Latina Host e Sabaudia- San Felice Circeo, LILT di Latina, ANDOS di Sezze, Aprilia e Fondi, Tribunale dei diritti del Malato- CittadinanzAttiva di Latina.

La donazione è avvenuta con l’attiva partecipazione dell’Associazione “Giuseppe Verdi”, Gruppo Bandistico “Gabriele De Iulis Città di Pontinia”, presieduta dal Cav. Ludovico Bersani.

Ha condotto la cerimonia la giornalista Sandra Cervone.