Lavoro in agricoltura, procedura accelerata per i flussi: in provincia di Latina 2300 permessi

LATINA – Un protocollo d’intesa tra Prefettura di Latina e associazioni datoriali sui flussi migratori semplifica e accelera le procedure per il rilascio dei permessi di lavoro anche stagionale di cittadini extra comunitari senza i quali la nostra agricoltura si paralizzerebbe. Lo hanno firmato con il Prefetto Maurizio Falco, Coldiretti, Confagricoltura e Asnali. “Una collaborazione fra pubblico e privato che ha permesso di dare una risposta immediata ad una emergenza – ha sottolineato il rappresentante del Governo sul territorio – Un accordo che ha permesso di dare un’importante accelerazione nei procedimenti necessari per il rilascio dei nulla osta rispondendo ad una precisa richiesta arrivata dal Viminale”.

I numeri per la provincia di Latina sono elevati, 2300 nulla osta che grazie anche ai controlli effettuati dalla Questura di Latina, sono in corso di rilascio. La metà già rilasciati, come ha spiegato il viceprefetto Domenico Talani