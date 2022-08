Al Francioni di Latina arriva il Sora: attesa per il prossimo allenamento congiunto dei nerazzurri

LATINA – Sarà il Sora Calcio 1907 il prossimo avversario del Latina Calcio 1932 nell’allenamento congiunto fissato per sabato 27 agosto alle ore 18,00 allo stadio Francioni di Latina che si svolgerà a porte chiuse ed in assenza di pubblico.

Al training match di sabato si arriverà dopo due allenamenti previsti la sola mattina di oggi e domani all’ex Fulgorcavi alle ore 09,00 e dopo il brillante successo per 3-1 ottenuto contro la Triestina di ieri.

Per questo allenamento congiunto di sabato, con la formazione che milita nel campionato di Eccellenza laziale, la società nerazzurra non lascerà soli i suoi tifosi. Infatti, sarà possibile seguire l’intero evento in diretta gratuita con il commento di Domenico Ippoliti, attraverso i profili social (Facebook e Youtube) della squadra, in modo da non perdersi neanche una giocata dei propri beniamini.

Appuntamento, dunque, a sabato 27 alle ore 18 per la sfida tra Latina Calcio 1932 e Sora Calcio 1907. Vi aspettiamo in tanti sui profili ufficiali del Latina Calcio 1932.