Allenamento congiunto, Latina Calcio 1932 batte Indomita Pomezia 8-0

LATINA – Nella prima uscita stagionale il Latina Calcio 1932 vince 8-0 contro l’Indomita Pomezia. Quella contro la formazione del campionato di Eccellenza, è stata una sgambata utile, che ha permesso a tutta la rosa disponibile di iniziare a mettere benzina nelle gambe in vista delle uscite importanti. Nella formazione iniziale il Mister Daniele Di Donato ha confermato in blocco l’undici che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione, con l’unica eccezione del nuovo acquisto Antonio Esposito schierato sulla fascia sinistra.

La prima rete dell’anno è opera del bomber Cristian Carletti, che sfrutta al meglio il suggerimento di un pimpante Teraschi sulla fascia destra. Complice anche il grande caldo e i duri carichi di lavoro svolti in questi giorni, i ritmi sono calati con il passare dei minuti, anche se il Latina ha sempre il pieno controllo del campo. Non sono comunque mancate le buone combinazioni tra l’undici nerazzurro, a dimostrazione di una squadra già con le idee chiare.

Per i primi minuti della ripresa il tecnico nerazzurro conferma lo stesso undici iniziale. Dopo pochi giri di orologio arriva anche il raddoppio del Latina grazie alla rete realizzata da Rosseti su assist di Di Livio. Nel corso del secondo tempo poi spazio ai cambi, con l’ingresso in campo di Tonti, Giorgini, Celli, Feltrin, Bordin (a giorni la firma per il Latina Calcio 1932), Lucarini, Sannipoli, Di Mino, Villa, Bersaglia e Fabrizi. Spazio quindi ad alcuni giovani che lo staff tecnico nerazzurro potrà valutare anche nel corso delle partite e non solo durante gli allenamenti.

Nella ripresa il Latina arrotonda il punteggio. La terza rete è ad opera di Sannipoli. Il centrocampista, da poco arrivato dal Trastevere, sfrutta alla perfezione un passaggio basso di Bordin e con un destro piazzato muove ancora una volta il punteggio. Bersaglia realizza anche il quarto gol nerazzurro. Nel finale di gara spazio anche per Nori che prende il posto proprio di Bersaglia.

Il 5-0 è ad opera di Bordin. Il centrocampista di Latina, scuola Roma, va a concludere con un destro preciso un’azione da lui stesso iniziata. C’è gloria anche per un altro nuovo acquisto, la punta Fabrizi, autore del sesto gol nerazzurro. Due minuti dopo è lo stesso attaccante a realizzare la sua doppietta personale, portando il punteggio sul 7-0. Sul fischio finale ancora uno scatenato Fabrizi segna la sua tripletta fissando il punteggio sul definitivo 8-0.

IN CAMPO – Latina Calcio 1932: Cardinali, Carissoni, And. Esposito, De Santis, Ant. Esposito, Barberini, Amadio, Di Livio, Teraschi, Rosseti, Carletti. Dal 10’ st Tonti, Giorgini, Celli, Feltrin, Bordin, Lucarini, Sannipoli, Di Mino, Villa, Bersaglia (27’ st Nori), Fabrizi.

Indomita Pomezia: Mastella; Vespa, Olivia, Di Ventura, Battaiotto, Ugolini, Seferi, Battaglia, Martinelli, Del Grosso, Giampaoli. A disp.: Balletta, Allegretti, De Luca, Botticelli, Paterunesi, Saliani, Gesmundo, Crisci, Loria.