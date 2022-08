Aprilia, oltre 200 dosi di cocaina e crack, in manette due trentenni

APRILIA – Arrestati con 200 dosi di crack e cocaina. In manette sono finiti un cittadino italiano di Aprilia di 30 anni e un ivoriano che vive in provincia di Latina di 31 anni. L’operazione è scattata oggi nel corso di attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, con la Sezione Radiomobile. Le dosi, già confezionate per essere vendute, avevano un peso complessivo di circa 100 grammi. Sequestrata anche la somma contante di 700,00 (settecento/00) euro. I due arrestati sono entrambi noti alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti.